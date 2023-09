Moto si schianta contro un furgone: due morti

Asti – È di due morti il tragico bilancio d’un gravissimo incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri lungo la tangenziale all’altezza della Boana. Un uomo di 65 anni alla guida della sua moto Bmw mentre viaggiava insieme alla moglie, ha tamponato con violenza un furgone della Sicurezza Ambientale che stava ripartendo dopo avere raccolto delle ramaglie. L’urto è stato violentissimo, la moto, secondo le prime informazioni, dopo avere urtato lo spigolo posteriore sinistro del veicolo, s’è spezzata e i due occupanti sono stati scaraventati contro il guard rail. La donna è morta sul colpo, l’uomo poco dopo. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso del 118 e una pattuglia di Polstrada che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla carreggiata s’è formata una lunga coda che ha messo in difficoltà gli stessi soccorritori per cui sono scesi arrivando a piedi e di corsa. Purtroppo i medici hanno dovuto constatare la morte della coppia. La viabilità è tornata normale solo nel tardo pomeriggio.