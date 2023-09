Per i sovietici di Novi la colpa dell’aumento della Tari è del viceprefetto Ponta

Novi Ligure – È scoppiata la rivolta a Novi per le bollette della Tari, gestite da chi? Ma da Acos naturalmente. Molti cittadini novesi lamentano errori grossolani sui calcoli del nucleo familiare. C’è chi, secondo quei fenomeni di Acos (400 dipendenti di cui la maggioranza è composta da ignoranti incapaci e fannulloni ma con la tessera del Pd, o col coniuge con la tessera del Pd) appartiene a una famiglia che si moltiplica senza controllo e paga di più. Fra le tante lamentele ne abbiamo preso una emblematica indirizzata ad Acos dove si legge: “Ho ricevuto l’avviso di scadenza Tari del 2023. Avendo notato un cospicuo aumento rispetto all’importo degli anni passati, ho letto il dettaglio dell’avviso dal quale risulta che all’interno 1 del condominio dove abito risultano residenti tre persone, mentre all’interno 2 ne risultano altre tre. Ora, all’interno uno abbiamo residenza mia madre ed io (2 persone), mentre all’interno 2 ha residenza la mia ex moglie e mio figlio (2 persone). Ritengo possa esserci un vistoso errore e vi chiedo quindi di verificare cortesemente”. Gli è che in città sono sempre di più i novesi che si stanno lamentando per aumenti della Tari stratosferici per cui si notano errori grossolani. Nel frattempo il Comune ha diramato un miserabile comunicato (a sinistra in pagina) per pararsi il deretano e dare la colpa al viceprefetto Paolo Ponta (nella foto) – quando ha commissariato il Comune l’anno scorso – che ha approvato le tariffe. Meno male che, secondo il Pd che è un partito sempre più vergognoso e incurante della dignità della gente, col sistema porta a porta voluto da D’Ascenzi – deus ex machina di Acos tornato in sella grazie ai compagni di Iren – le tariffe sarebbero diminuite.