Gp Monza F1: la Ferrari rialza la testa ma è ancora lontana dal primato che merita

Monza – La Ferrari non tradisce l’appuntamento con il Gp d’Italia, terzo Sainz e quarto Leclerc alla fine del Gran Premio di Monza. Vince il solito Verstappen per il secondo anno consecutivo in terra nostrana e aggancia quota dodici primi podi quest’anno. Le Rosse di arrendono allo strapotere della Red Bull, nonostante il duello finale tra Leclerc e Sainz che ha premiato il secondo. Sorpassi e controsorpassi anche tra Hamilton e Perez che chiuderà in seconda posizione, il pilota della Mercedes invece in sesta a causa di un pit–stop troppo lungo. Sergio Perez completa la doppietta Red Bull: mentre alla Ferrari non resta che darsi battaglia per l’ultimo gradino del podio negli ultimi sei giri. La Ferrari chiude davanti alle Mercedes di Russell ed Hamilton e aggancia il terzo gradino del podio. Prossimo appuntamento il Gp di Singapore domenica 17 Settembre.

Ordine d’Arrivo

1. Max Verstappen

2. Sergio Perez + 6.802

3. Carlos Sainz + 11. 082

4. Charles Leclerc + 11. 508

5. George Russell + 18. 294

6. Lewis Hamilton + 38. 903

7. Alexander Albon + 45. 080

8. Lando Norris + 45.212

9. Fernando Alonso + 46. 370

10. Valteri Bottas + 64. 764

11. Logan Sargeant + 70. 573

12. Oscar Piastri + 71.480

13. Liam Lawson + 71. 772

14. Lance Stroll + 81. 387

15. Guanyu Zhou + 83. 016

16. Pierre Gasly + 83. 017

Classifica Piloti

1. Max Vestrappen ( Red Bull) 364 punti

2. Sergio Perez ( Red Bull) 219 punti

3. Fernando Alonso ( Aston Martin) 170 punti

4. Lewis Hamilton ( Mercedes) 164 punti

5. Carlos Sainz ( Ferrari) 117 punti

6. Charles Leclerc ( Ferrari) 111 punti

7. George Russsell ( Mercedes) 109 punti

8. Lando Norris ( McLaren) 79 punti

9. Lance Stroll ( Aston Martin) 47 punti

10. Pierre Gasly ( Alpine) 37 punti

11. Esteban Ocon ( Alpine) 36 punti

12. Oscar Piastri ( McLaren) 36 punti

13. Alexander Albon ( Williams) 21 punti

14. Nico Hulkenberg ( Haas) 9 punti

15. Valteri Bottas ( Alfa Romeo) 6 punti

16. Guanyu Zhou ( Alfa Romeo) 4 punti

17. Yuki Tsunoda ( Alpha Tauri) 3 punti

18. Kevin Magnussen ( Haas) 2 punti

19. Nyck De Vries ( Alpha Tauri) 0 punti

20. Logan Sargeant ( Williams) 0 punti

21. Daniel Ricciardo ( Alpha Tauri) 0 punti

22. Liam Lawson ( Alpha Tauri) 0 punti

Classifica costruttori

1. Red Bull 583 punti

2. Mercedes 273 punti

3. Aston Martin 217 punti

4. Ferrari 228 punti

5. McLaren 115 punti

6. Alpine 73 punti

7. Williams 21 punti

8. Haas 11 punti

9. Alfa Romeo 10 punti

10. Alpha Tauri 3 punti