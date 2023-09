Migrante guineana abitante ad Alessandria chiede il riscatto per restituire la piccola sequestrata sul barcone

Alessandria – Una donna guineana di 31 anni abitante in Corso Carlo Marx al Rione Cristo è stata arrestata dai Carabinieri per sequestro di persona a scopo di estorsione. Arrivata su un barcone in Sicilia e finita ad Alessandria, s’è portata dietro anche una bambina ivoriana di due mesi figlia di migranti affidatale dagli scafisti dopo il naufragio dell’imbarcazione al largo delle coste siciliane. Una volta in Italia aveva registrato la piccola all’hotspot di Lampedusa come sua figlia nella speranza di ottenere un trattamento più favorevole. Intanto i genitori giunti in Italia con l’altra figlia di due anni grazie a una Ong e trasferiti al centro di accoglienza di Montegranaro, nelle Marche, denunciavano subito ai Carabinieri la scomparsa della secondogenita. Intanto la 31enne, che si trovava inizialmente in un albergo di Alessandria poi in un piccolo appartamento in attesa di potere espatriare in Francia, aveva chiesto il riscatto per restituire la neonata all’affetto dei genitori. Ciò ha consentito di rintracciare la sequestratrice che era risalita ai genitori grazie agli scafisti. I Carabinieri di Alessandria si sono messi in contatto coi colleghi di Fermo ai quali si erano rivolti i genitori ivoriani della piccola, dopo avere raggiunto le Marche da Lampedusa. La donna è finita in carcere a Vercelli mentre la bambina è stata accolta in una struttura preposta.