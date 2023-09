Calcio Coppa Italia Eccellenza – Castellazzo cede al Felizzano, Ovada e Gaviese pareggiano

Castellazzo Bormida (Castellazzo 0 – Felizzano 1) – Il Felizzano vince sul campo del Castellazzo e passa al turno successivo nel primo turno della Coppa Italia Eccellenza. La rete che decide l’incontro è di Viscomi che permette alla squadra di Nobili di far esultare lo stadio gremito. Il gol partita arriva in avvio di ripresa: grande giocata di Sheriff che va via di forza sulla destra, palla a Viscomi che supera l’avversario e batte il portiere sulla destra. A nulla serve la reazione del Casatellazzo che alza il raggio d’azione ma non trova la rete del pareggio. Gara di ritorno in programma Giovedì 14 Settembre, mente domenica è in calendario la prima giornata di campionato.

Ovada (Ovadese 1 – Gaviese 1) – Termina 1-1 la partita tra Ovadese e Gaviese con Bordone che porta in vantaggio gli ospiti, mentre l’Ovadese trova la rete del pari a tempo scaduto con Feraru.

Nella foto l’Ovadese