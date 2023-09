Calcio Coppa Italia Promozione – Casale, buona la prima

Casale Monferrato (Casale 1 – Trino 0) – L’esordio ufficiale del Città di Casale è coinciso con la vittoria nel derby col Trino valevole per il primo turno di Coppa Italia. L’Asd Città di Casale apre la stagione con la prima vittoria in Coppa Italia nell’andata del primo turno. È di Chiaria il gol che decide il match, giunto al 39’della ripresa quando il pareggio sembrava ormai acquisito. C’è una nuova squadra in casacca nerostellata, nata dalla fusione tra Stay o party e Junior Calcio Pontestura, che vuole riscattare la stagione scorsa, seppur nel campionato di Promozione. Primo tempo soporifero mentre il secondo è ricco di colpi di scena: la rete della partita arriva al 39’, Zanellato serve Chiaria che davanti al portiere non sbaglia. Ritorno fra sette giorni.