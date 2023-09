Tortona – È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento questo pomeriggio verso le sei e mezza lungo la strada statale 211 della Lomellina e che ha visto coinvolte due auto. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Un ferito è stato ricoverato all’ospedale con l’elisoccorso.