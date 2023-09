Coppa Italia Eccellenza – Due gol per parte e pareggia l’Acqui col San Domenico Savio

Acqui – Finisce due a due la partita di ritorno della coppa Italia Eccellenza. Prima il vantaggio dell’Acqui con Emiliano ed Innocenti poi il pareggio del San Domenico Savio con la doppietta di Anibri. Nel primo tempo prima è Emiliano a sfruttare un traversone di Innocenti per siglare la rete dell’uno a zero poi è lo stesso Innocenti a trasformare il rigore per fallo su Piana. Il secondo tempo vede la reazione degli ospiti che nel giro di pochi minuti raggiungono il pareggio, doppietta di Anibri, il primo con un tiro da fuori, il secondo da fuori come nella gara di andata.