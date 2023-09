Coppa Italia Eccellenza – La Valenzana travolge la Luese

Alessandria – Goleada della Valenzana Mado sulla Luese per 6-1 e accede al turno successivo della Coppa Italia. Prima la doppietta di Ventre, poi quella di Jauch e infine la rete di Simone e Mazzocca regalano alla squadra Rossoblù una vittoria sulla carta abbastanza scontata. La Luese ha segnato la rete della bandiera con Nania ma non è riuscita mai ad impensierire la porta di Oliveto in altre circostanze. Subito in vantaggio la Valenzana non ha difficoltà ad aumentare il bottino e a chiudere la partita già nel primo tempo. Nel secondo invece la partita, anche per via del risultato, rallenta e le squadre gestiscono di più il pallone.