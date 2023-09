Sequestrati 5.000 cosmetici ritenuti cancerogeni

Tortona – Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 5.000 confezioni tra profumi, bagno schiuma, doccia schiuma e deodoranti pericolosi a causa della presenza in questi prodotti un composto chimico comunemente usato come profumo nei preparati cosmetici e nelle polveri per bucato, vietato con regolamento Ue dal primo marzo 2022 perché catalogato come cancerogeno e tossico. Il sequestro interessa un magazzino di Tortona e una ditta gestita da cittadini di nazionalità cinese. I titolari delle due aziende sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Alessandria per il reato di commercio e detenzione di prodotti cosmetici contenenti sostanze nocive.