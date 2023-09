Tentano una rapina notturna ma devono scappare perché sorpresi dai poliziotti

Alessandria – Non è andata a buon fine la spaccata nella notte alla gioielleria Astrua di Piazza Garibaldi. I ladri non hanno potuto mettere a segno il colpo in quanto intercettati dall’arrivo delle squadre volanti della questura. Verso le 4:30 i malviventi hanno sfondato le vetrate per entrare, ma il rumore ha destato l’attenzione dei residenti ed è partito l’allarme. Fulmineo l’intervento delle squadre Volanti della Questura che sono giunte sul posto proprio mentre i ladri stavano tentando il colpo ma costretti a darsi alla fuga per evitare l’arresto in flagranza di reato, per cui sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Le indagini sono favorite dalle telecamere di videosorveglianza numerose nella zona.