Camion va a fuoco, intervengono i Pompieri

Castelceriolo – Prima dell’alba di oggi i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti per spegnere un incendio d’un autocarro sulla SP 82 nei pressi di Castelceriolo. Il rogo, causato da un probabile surriscaldamento dei freni del semirimorchio, s’è propagato al carico rendendo necessario l’invio anche dell’autobotte per il rifornimento idrico. Per consentire lo spegnimento si è proceduto a rimuovere il carico contenuto all’interno del container. Le operazioni di bonifica sono terminate alle ore 8:00 circa. Sul posto anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.