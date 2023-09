Di qui non si passa e perfino i Pompieri devono girare al largo

Alessandria – Stamane verso le undici un camion autopompa attrezzato del Vigili del Fuoco che doveva intervenire per una chiamata in centro s’è dovuto arrendere al divieto di transito nella Ztl di Via San Giacomo della Vittoria. Giunto a ridosso del nuovo varco che consente l’accesso da piazza Libertà i cancelli non si sono aperti. Le graziose fioriere che contengono le spietate barriere che interdicono l’accesso a chi non ne ha diritto, non hanno tenuto conto che ad essere interdetti all’accesso sono stati niente meno che i Pompieri in servizio per aiutare qualche sfigato con problemi che solo loro potevano risolvere. Niente da fare, con inflessibile determinazione asburgica – o sovietica – il governo paracomunista di Abonante ha deciso che di lì non si passa, costi quello che costi. Gli è che questi trinariciuti mandrogni sono recidivi in quanto lo stesso disagio era già emerso una decina di giorni fa quando un altro mezzo di soccorso, un’ambulanza, era rimasto bloccato. No comment.