Finalmente l’Italia ricorda i veri eroi della Seconda Guerra Mondiale: gli Internati Militari Italiani

Casale Monferrato – Sarà intitolato agli Internati Militari Italiani (IMI) dell’ultima guerra mondiale, rinchiusi nei lager tedeschi, il piazzale antistante il Cimitero Urbano. La cerimonia è prevista per sabato 9 settembre alle ore 12:00, presenti Federico Riboldi Sindaco di Casale Monferrato, Andrea Desana Presidente Associazione “Li riporteremo a casa in Monferrato”, l’Onorevole Enzo Amich e Andrea Parodi giornalista e storico dell’Internamento. Gli IMI erano circa 700.000 soldati italiani che dopo l’otto settembre non hanno voluto imbracciare le armi per dare vita a una vile guerra fratricida tra italiani scegliendo invece di seguire il destino che li ha portati in Germania nei lager nazisti. Là ne sono morti ben 50.000.

Nella foto: IMI a Luckenwalde durante una messa da campo.