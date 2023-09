Poliziotto di Alessandria in vacanza blocca migrante in fuga

Lampedusa – Ieri un migrante ha tentato la fuga dall’hotspot di Lampedusa saltando la recinzione d’una villetta di Pozzo Monaco dove si trova in ferie un poliziotto in servizio alla Questura di Alessandria. L’agente non ha perso tempo bloccando il fuggitivo che ha reagito con calci e pugni. Si tratta d’un tunisino di 28 anni sbarcato sull’isola lo scorso 13 agosto, ospite dell’hotspot di contrada Imbriacola, che è stato denunciato dai carabinieri, nel frattempo intervenuti, per violazione di domicilio e lesioni personali. A riaccompagnare l’immigrato nella struttura di primissima accoglienza sono stati i poliziotti in servizio all’hotspot.