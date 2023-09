Un palo salva i Grigi: pareggio a occhiali tra Alessandria e Novara

Alessandria (Alessandria 0 – Novara 0) – Esordio dei Grigi opposti al Novara con un risultato a occhiali . Il risultato appare giusto che e va bene per tutti. Le occasioni migliori si vedono nel primo tempo con l’Alessandria che, con Pagliuca, dopo solo qualche minuto di gioco, a tu per tu con Desjardins, si fa fa respingere la sfera di piede. Una decina di minuti più tardi è invece il Novara a sfiorare la rete che sbloccherebbe la partita ma il colpo di testa di Scappini colpisce la base del palo della porta di Liverani. Fino alla fine del primo tempo la squadra di mister Buzzegoli prende in mano del gioco ma agli Azzurri manca la scintilla e la precisione negli ultimi metri. Il copione della ripresa è lo stesso del primo tempo ma sembra che per entrambe le squadre vada bene così per cui non costruiscono praticamente nessuna occasione degna di nota, neanche i cambi effettuati dai due allenatori riescono a rompere l’equilibrio. La partita termina così sullo 0-0, un pareggio che non scontenta nessuno.

Alessandria: 1 Liverani (VC), 3 Rossi (85’ 30 Gueli), 4 Nichetti, 7 Gazoul, 8 Rota, 10 Pagliuca (46’ 27 Ghiozzi), 18 Pellegrini (71’ 90 Volpe), 21 Nunzella (66’ 24 Mastalli), 23 Ciancio (C), 31 Ercolani, 66 Sepe (85’ 14 Pellitteri). In panchina: 12 Rossi, 22 Virano, 6 Belgiovine, 11 Anatriello, 15 Ronci, 19 Manneh, 26 Ndir, 39 Mariello, 77 Zerbo. Allenatore: Fulvio Fiorin

Novara: 31 Desjardins, 4 Prinelli (57’ 7 Gerardini), 5 Bonaccorsi (VC), 6 Bertoncini, 8 Di Munno (63’ 24 Speranza), 9 Scappini (57’ 10 Donadio), 21 Ranieri (C), 25 Gerbino (86’ 33 D’Orazio), 26 Boccia (86’ 32 Caradonna), 27 Rossetti, 30 Migliardi. In panchina: 12 Boscolo Palo, 22 Menegaldo, 3 Urso, 15 Khailoti, 16 Calcagni, 20 Catania, 39 Saidi, 80 Fragomeni, 96 Valenti, 98 Bagatti. Allenatore: Daniele Buzzegoli

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Guardalinee: Santino Spina di Palermo e Antonio Junior Palla di Catania

Quarto Ufficiale: Maksym Frasynyak di Gallarate

Ammoniti: 41’ Di Munno (N), 60’ Gerardini (N), 90’+2’ Rossetti (N)

Corner: Alessandria 1 – Novara 2

Recuperi: 0+4

Foto tratta da Il Corriere dello Sport