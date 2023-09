Novi senz’acqua e con la Tari supercara si consola con due vincite al Lotto da 100.000 euro!

Novi Ligure – La capitale della Liguria piemontese senz’acqua si consola col Lotto: vinti quasi 100.000 euro, grazie al destino che le consente di avere più soldi. Ultimo concorso del 10eLotto da ricordare dove sono state messe a segno due vincite per un totale di quasi 100.000 euro. La prima, soprattutto, ha consentito a un giocatore di portare a casa ben 82.500 euro, la vincita più alta dell’ultima estrazione ottenuta in modalità frequente. I numeri decisivi, indovinati tutti, sono stati 1-5-9-15-35-85. Poi sempre a Novi Ligure e sempre al 10eLotto – riporta l’agenzia Agimeg – altra vincita questa volta da 9.000 euro. Quattro numeri indovinati su quattro (10-44-77-87) e sempre in modalità frequente.