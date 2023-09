A Novi niente acqua che fa male, solo birra

Novi Ligure (f.t.) – A Novi c’è la festa dello sport: le società sportive saranno a disposizione di tutti per parlare di attività agonistiche e non. E fin qui niente da dire in quanto dobbiamo invogliare i nostri ragazzi a fare sport: lo sport è salute, benessere fisico e mentale. Ma cosa c’entra il boccale di birra sui manifesti 6×3 che reclamizzano l’evento? Che messaggio diamo a nostri ragazzi: quello che bere alcol sia abbinato all’attività sportiva e che quindi assumere alcolici fa bene alla salute? E il Comune che fa? Col suo patrocinio legittima questa affermazione, così come il comitato sportivo e le associazioni di volontariato, molte delle quali si adoperano proprio per arginare il fenomeno dell’alcolismo. Il Maligno ci ha confidato che siccome alla scarsa qualità dell’acqua quelli di Acos non sanno rimediare, in Comune hanno scelto la strada della birra, rispettosi al detto che: “Chi beve birra campa cent’anni!”.

Et voila.

Foto in alto tratta da “Luce”