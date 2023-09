Dentista con la passione per la campagna morto investito dal suo trattore

Spigno Monferrato – Il dentista del paese, il dottor Walter Rubba di 68 anni, con la passione per la campagna, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a un incidente mentre era alla guida d’un trattore in regione Burso. Il veicolo, a causa d’una pendenza del terreno, s’è ribaltato sbalzando fuori Rubba per poi investirlo mortalmente. Il dottor Rubba da oltre 30 anni gestiva lo studio, prima insieme alla moglie, Piera Colla, e poi da solo. Ma gestiva anche la sua azienda specializzata in noccioleti, foraggi e fieno. Sul luogo del tragico incidente si sono portati i Vigili del Fuoco, una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica dell’incidente.