Incendio nel parcheggio del supermercato: tre auto distrutte e due gravemente danneggiate, nessuna vittima

Alessandria – Niente vittime, per fortuna, nello spettacolare incendio che è divampato, per cause in corso di accertamento, ieri pomeriggio verso le sei e mezza, e che ha interessato cinque auto parcheggiate nell’area davanti al supermercato Mercatò, all’altezza della rotonda tra via Giordano Bruno e il ponte Tiziano, di cui tre distrutte e due gravemente danneggiate. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme in due ore circa e Agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’origine del rogo.