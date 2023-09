Itinera del Gruppo Gavio ottiene l’appalto della Torino-Lione sul versante italiano

Tortona – La settimana scorsa Itinera del Gruppo Gavio – ASTM ha vinto la gara internazionale per l’assegnazione dei lavori di costruzione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione sul versante italiano. Si tratta d’un appalto da 1,1 miliardi di euro. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dai vertici del Promotore Pubblico “Tunnel Euralpin Lyon Turin” (TELT) nel corso di una conferenza stampa. Questo affidamento è l’ultimo relativo ai grandi lavori civili della sezione internazionale della nuova linea ferroviaria destinata a merci e passeggeri tra Italia e Francia della lunghezza complessiva di 65 km tra le stazioni internazionali di Saint Jean de Maurienne (Francia) e di Susa (Italia), dove si connette alla linea esistente. L’opera principale è rappresentata dal tunnel di base del Moncenisio, la più lunga galleria ferroviaria (Km. 57,5) a doppia canna con binario unico mai costruita. In particolare, l’appalto affidato al gruppo di lavoro guidato da Itinera riguarda la costruzione del tunnel di base della Torino-Lione in Italia, da Susa al confine francese (cantieri operativi CO03 e CO04), e comprende la realizzazione di circa 10 km del tunnel di base, suddiviso in due canne, oltre che delle discenderie e dei bypass che portano ad una lunghezza complessiva dei tunnel da realizzare pari a circa 30 km, di cui 18 km in scavo meccanizzato (TBM) e 12 km in scavo tradizionale. Lo scavo complessivo è pari a circa 6 milioni di tonnellate di materiale, mentre la produzione di calcestruzzo complessivo (gettato in opera, jet-grouting e per conci prefabbricati) è pari a circa 730.000 mc. Nel corso dell’esecuzione del contratto, di durata pari a 91 mesi, è previsto un picco di impiego delle maestranze di circa 700 uomini al giorno. L’azienda tortonese sarà a capo di un’associazione d’impresa col 41% delle quote, insieme alla romana Ghella col 39% e alla francese Spie Batignolles col 20% (vedere grafico a sinistra). Itinera è attualmente impegnata anche nello scavo del lotto 3 lato francese del tunnel, tra il portale d’ingresso lato Francia a Saint Julienne Mont Denis e Saint Martin La Porte, oltreché in grandi progetti internazionali di trasporto, tra cui il nuovo “Storstrøm Bridge” in Danimarca, un ponte ferroviario e stradale della lunghezza di 3,8 km che rappresenterà il nuovo asse di collegamento tra Copenaghen (Danimarca) e Amburgo (Germania).