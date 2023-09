Suona il campanello, alunni e studenti di Novi, scattare! Andate a piedi in quanto lo scuolabus non c’è

Novi Ligure (Franco Traverso) – Noi di Alessandria Oggi non saremo mai abbastanza grati al destino che ci dà una messe tale di notizie inerenti la mala gestio della città da riempire senza fatica le nostre colonne. Dopo l’acqua sporca rifilata ai novesi, i soldi pagati dai cittadini per il trasloco dell’ufficio di un’assessora di Casablanca (ma operante qui da noi), l’aumento stratosferico delle bollette tari (tassa rifiuti), ora a Novi ligure sono senza scuolabus. In città si sta spargendo la voce tra i genitori che l’inizio dell’anno scolastico a Novi sarà caratterizzato dalla mancanza del servizio pubblico locale. Come al solito la “giunta Muliere” ci ha dormito sopra, come dimostra il fatto che era stato pubblicato un bando per l’affidamento del servizio solamente al 14 agosto, quindi in piene ferie estive, con scadenza 4 settembre, a una settimana dall’inizio dell’anno scolastico. Un bando che, secondo gli amministratori delle aziende di trasporto, era anche antieconomico, poco chiaro e organizzato coi piedi. Nel perfetto stile sgangherato di tutti i provvedimenti che escono dagli uffici di quei fenomeni dei dipendenti comunali (a Novi in ottant’anni di gestione dei trinariciuti hanno fatto la selezione al contrario). Risultato è che, a due giorni lavorativi dal suono del campanello (campanello è maschile e non femminile, come zucchino che non sarà mai una zucchina che non esiste) è che nessuno sa chi farà il servizio, se ci sarà e quando inizierà. Chi porterà gli studenti a scuola la prossima settimana? Il sindaco Muliere? L’assessore all’istruzione Stefano Moro? il dirigente responsabile Roberto Moro? O il segretario generale Piergiorgio Cabella?

Tutto ciò mentre a Ovada il servizio ripartirà regolarmente. C’è anche da osservare che il servizio Scuolabus a Ovada è svolto da Amag Mobilità che incasserà 65.300 euro per l’anno scolastico 2023-2024, a beneficio degli alunni di scuola primaria, mentre il sindaco Lantero ha confermato le tariffe modulate sulle fasce di reddito. Non è difficile, caro Muliere, non è per niente difficile.

Ma come è possibile che a Novi non ne vada bene una?

O qualcuno ci vuol far credere che a Ovada sono più svegli?