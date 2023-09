Tortonese trovata senza vita nel suo appartamento in Giappone

Tortona – I Carabinieri hanno ricevuto conferma dalla polizia giapponese che una ragazza italiana è stata trovata morta nella sua abitazione a Tokio. Elisa De Marco di 28 anni, residente a Tortona coi genitori Angelo e Letizia tutti originari di Castelnuovo Scrivia, si trovava nella patria del sol levante per uno stage. Da qualche giorno i suoi genitori non riuscivano più a mettersi in contatto con lei per cui ieri, mercoledì 6 settembre, hanno denunciato la cosa agli uomini della Benemerita che, come da normale procedura, hanno attivato il Consolato Italiano. Dal Consolato hanno contattato l’ambasciata italiana a Tokyo che ha chiesto e ottenuto l’intervento a casa della giovane donna che operava nel campo della bigiotteria e della gioielleria. Aveva lavorato per Bulgari a Valenza, quindi a Singapore, poi in Giappone. Si presume che la morte sia avvenuta domenica notte. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. Gli inquirenti giapponesi non escludono che le cause siano da attribuirsi a un malore o a un suicidio. Dai primi riscontri si sa che la porta era chiusa dall’interno e non sarebbero stati riscontrati elementi sospetti. Per questo motivo la famiglia ha richiesto di effettuare l’autopsia per chiarire a cosa sia dovuto il decesso.

Foto tratta da facebook