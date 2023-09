Governo e Regione evitano il blocco degli Euro 5 in Piemonte

Torino – Col decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri le Regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) potranno aggiornare i propri piani per la qualità dell’aria permettendo di valorizzare le tante misure ambientali messe in campo nel biennio 2021-2023 alternative al blocco dei veicoli, per cui le auto e i mezzi diesel Euro 5 potranno continuare a circolare in Piemonte, cosi come nelle altre Regioni del bacino padano, fino all’autunno 2025. A questo si aggiungono gli interventi del superbonus 110% che contribuiscono alla riduzione delle emissioni generate dagli edifici. Ora, come richiesto dal Governo, la Regione Piemonte si dice pronta a rivedere il piano tutela dell’aria del 2019 per integrarlo con misure alternative e più efficaci al blocco dei diesel Euro 5.