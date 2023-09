L’estate volge al termine, il tempo passa ma ce la faremo

di Andrea Guenna – Un po’ di nostalgia non guasta. Questo brano musicale rappresenta per me, che ormai ho 70 anni, il ricordo d’un periodo irripetibile che ho avuto il privilegio di vivere quando avevo 18/20 anni. Questa splendida e toccante canzone eseguita nei primi anni ’90 da Dik Dik, Maurizio Vandelli (il Principe) e Camaleonti, è un inno a un sogno della nostra storia – gli anni 60/80 – alla vita che quelli come me volevano vivere. Forse per alcuni di noi la realtà è stata diversa ma la carica positiva accumulata in quegli anni è stata abbastanza forte per darci la carica che ci è servita a combattere e vincere. Pertanto dedico questa musica ai ragazzi d’oggi: non abbattetevi, non mollate, non arrendetevi. Il tempo passa per tutti ma solo quelli come noi – pur pieni di cicatrici – lo vivono e lo apprezzano anche negli aspetti negativi. Non arrendetevi mai e buttate sempre il cuore oltre l’ostacolo per poi andare a riprenderlo. Forza ragazzi, sposate la donna della vostra vita, fate dei figli e lavorate tanto. Buon lavoro. Ce la farete. Ce la faremo.