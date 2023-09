Trovato cadavere riverso sul marciapiede in Via Oberdan ad Alessandria

Alessandria – Un cadavere è stato trovato da alcuni passanti stamane in Via Oberdan. Era per terra riverso sul marciapiede. Sul posto si sono portati gli Agenti delle Volanti e quelli della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi necessari a stabilire le cause del decesso. Dai primi riscontri pare che la persona non presenti segni di colluttazione, contusioni o ferite, per cui si pensa che la morte sia sopravvenuta per cause naturali. Sono ancora in corso le indagini per cui non siamo in grado di segnalare altri particolari. Seguiranno aggiornamenti.