A Sant’Andrea per celebrare i capolavori delle chiese novesi

Novi Ligure – Domenica 17 settembre 2023, in occasione della Festa Patronale dedicata alla Madonna Addolorata, alle 10:45 (dopo la Messa delle 10:00), i volontari del “Gruppo delle Antiche Chiese di Novi Ligure” organizzano un incontro con la cittadinanza per ricordare le bellezze custodite nella Chiesa Parrocchiale di S. Andrea a Novi Ligure (AL). Oltre alla statua lignea della Madonna Addolorata, opera giovanile dello scultore genovese Giovanni Battista Cevasco, noto non solo per le opere da lui realizzate per Villa Pallavicini a Pegli e per il Cimitero Monumentale di Staglieno, ma anche per la sua attività di patriota risorgimentale, la riunione sarà anche l’occasione di ammirare due dipinti che presentano particolari curiosi: la pala d’altare di S. Michele che raffigura anche un santo polacco, S. Giacinto, e quella dei Santi Giovanni Evangelista e Antonio Abate che contemplano un Gesù Bambino raffigurato però come Redentore, quasi fosse un adulto. L’evento è a partecipazione libera e gratuita.