È deceduto Flavio Repetto, industriale dolciario novese, patron della Novi, Elah, Dufour

Novi Ligure – È mancato ieri il Cavalier Flavio Repetto, 92 anni, il patron del Gruppo Dolciario Novi Elah Dufour. Nato a Lerma, Italia, l’11 dicembre 1931, ha dedicato gran parte della sua vita al suo gruppo, rinomato per la produzione di cioccolato e prodotti dolciari di alta qualità, che hanno conquistato i palati di consumatori in tutto il mondo. Era arrivato a Genova con la famiglia nel 1945 iniziando a fare il cameriere e studiando di notte per prendere il diploma da ragioniere. All’inizio degli anni Sessanta ha dato vita a GR (Generale Ristorazione) con la prima ristorazione collettiva di qualità. Negli anni Settanta arriva a servire 50 mila pasti al giorno e a fornire aziende come Ansaldo, Italsider, Michelin, Fiat, Finmeccanica, Camera e Senato. Nel 1975 entrava in maggioranza nella Sibeto, società di imbottigliamento e di distribuzione del marchio Coca Cola per il Nord Ovest. Quindi negli anni ottanta del secolo scorso l’acquisizione dei marchi Elah e Dufour, assieme allo stabilimento di Pegli. Poi nel 1985 nella famiglia entra la Novi che in poco tempo ottiene straordinari risultati. Ha conseguito la Laurea honoris causa dall’Università di Genova, nel 2004, e la città di Novi Ligure gli ha conferito la cittadinanza onoraria.