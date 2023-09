Figlio ricattato da uno spacciatore e il padre racconta tutto ai Carabinieri

Alessandria – I Carabinieri di Alessandria hanno tratto in arresto un pusher di 39 anni che deve rispondere di tentata estorsione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti. “O mi paghi o ti spacco i vetri dell’auto”, queste minacce avrebbero indotto un giovane di Tortona a raccontare tutto al padre che si è rivolto ai Carabinieri. Le indagini sono partite subito e gli uomini della Benemerita sono venuti a sapere che il giovane, dal 2022 a giugno 2023, aveva ricevuto dallo spacciatore 50 grammi di cocaina, per un valore di 6.000 euro. A tutto questo erano seguite altre cessioni di droga, ma lo spacciatore, non essendo più stato pagato, ha minacciato il giovane “cliente” che, a questo punto, s’è rivolto al padre che è andato dai Carabinieri che hanno rintracciato l’uomo in un’abitazione di Tortona, trovandolo in possesso di una dose di cocaina, per cui sono scattate le manette e il pusher è finito al Don Soria.