Fratelli d’Italia il partito che a Novi non c’è, e Bertoli fa da battitore libero

Novi Ligure – Mentre il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Bertoli vota con la maggioranza a trazione post-comunista.

Mentre Fratelli d’Italia è un partito che non c’è, senza segreteria provinciale, senza un direttivo, per cui tutti gli iscritti procedono come le galline nell’aia.

Mentre il sindaco di Casale Monferrato – che in un partito normale conterebbe per Casale e non per tutta la provincia di Alessandria – facendo finta di non sapere che il Bertoli ormai è nella maggioranza post comunista novese, attraverso una fantomatica federazione provinciale di Fratelli d’Italia, diffonde un comunicato (spedito a tutti meno che a noi di Alessandria Oggi) in cui si legge che venerdì 8 settembre (ieri) a Novi Ligure in “Piazza Indipendenza dalle 17:30 alle 19:00 sarà allestito un gazebo per aggiornare i cittadini sui risultati dei primi mesi del governo Meloni: aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania”, quelli della Meloni si sono dimenticati di scrivere che a Novi Bertoli vota con Muliere. Ma fa niente. Tuttavia ieri a Novi c’era solo Bertoli perché neppure Federico Riboldi ha avuto il coraggio di farsi vedere. Strano perché in occasione della presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia alle amministrative di Novi, Riboldi c’era eccome, in compagnia di Marco Bertoli e Alessio Butti (tutti di FdI), Maria Rosa Porta e Giuseppe Rapisarda di FI (nella foto a destra). Stavolta no, stavolta c’era solo chi ha fatto cadere la Giunta Cabella, si è smarcato dal centrodestra e vota col Pd. Il Maligno ci ha confidato – ma noi non ci crediamo – che Marco Bertoli ha sempre pensato per sé, anche se neppure il nostro caro amico Louis Cyphre è arrivato a credere che Bertoli abbia fatto cadere la giunta Cabella guidata dalla coalizione che lui stesso si vantava di aver unito per una sorta di patto non scritto con la sinistra. Si vocifera inoltre – ma noi non ci crediamo – che alcuni politici locali della sinistra abbiano addirittura fatto campagna elettorale a suo favore pregando alcune persone che non avrebbero mai votato a sinistra, di votare per lui, con voto disgiunto in favore di Muliere. Se così fosse, l’operazione è stata disastrosa per il nostro Bertoli che ha raccattato solo la metà dei voti dell’altra volta. Ora si capisce l’ostracismo nei confronti della “Giunta Cabella” che si è categoricamente rifiutata di appoggiare il maldestro tentativo di far approvare una variante in favore d’una nota catena di supermercati.

E ci fermiamo qua. A provare quello che stiamo scrivendo – ma per ora sono solo ipotesi – ci sarebbero argomenti che interessano solo Bertoli o qualche suo congiunto. Lo vedremo quando l’amministrazione di centro sinistra riprenderà a mettere mano sull’area z3, e ne vedremo delle belle. Intanto Marco Bertoli vota a favore dell’assestamento di Bilancio. Tutto ciò sotto gli occhi di Federico Riboldi che non dice una parola in merito, insieme all’ex coordinatore cittadino di FdI Butti.

Ma Riboldi appare assente anche perché il nostro direttore, in occasione dell’inaugurazione di Piazza Internati Militari Italiani prevista per oggi a mezzogiorno davanti al cimitero di Casale Monferrato, gli aveva offerto gratis molte copie del libro di suo padre (nella foto a sinistra) “8 Settembre 1943 – Prigioniero della Pace” ed. 2015, che racconta l’esperienza vissuta da un IMI nel Lager III A di Lukenwalde tra l’otto settembre 1943 e il settembre 1945 quando è tornato a casa.

Riboldi non ha mai risposto ai messaggi di Andrea Guenna.

Che dire? Il sindaco di Casale è per lo meno un po’ distratto.

Onorevole Giorgia Meloni è informata dello sfascio del suo partito in Piemonte?

Lo sa cosa combina Marco Bertoli?

Lo sa che Federico Riboldi sindaco di Casale è praticamente segretario provinciale di un partito che non c’è, che non ha una segreteria provinciale, per cui tutti fanno quello che vogliono non essendo controllati da una struttura organizzativa che in un partito serio garantisce l’unità d’intenti per cui se un suo rappresentante si discosta da questo principio viene espulso?

Lo sa o non lo sa?

Capiamo che lei, Giorgia Meloni, venga da Roma dove regna il caos assoluto e generale da sempre, ma ora lei, Signora Meloni, ha delle precise responsabilità che non deve assolutamente disattendere. E poi non si meravigli se in Italia il suo partito fa il 30% dei consensi mentre a Novi fatica ad arrivare al 4%. Per carità, contenta lei, signora Meloni, contenti tutti.

Buon lavoro in giro per il mondo. Ah, a proposito: come si sta in India?