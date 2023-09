Alessandria – È di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamane verso le sette in Strada Pavia tra un’auto e un furgone. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto una persona dall’auto rimasta incastrata sotto il furgone. Si tratta d’un uomo che ha riportato gravi lesioni alle gambe. Intanto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per appurare le cause dell’incidente. La viabilità è stata rallentata.