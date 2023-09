Vercelli – Ieri, nel carcere di Vercelli, alcuni agenti di Polizia Penitenziaria sono stati feriti da un detenuto appena arrivato che ha rifiutato di essere immatricolato. Alla richiesta di firmare i documenti per la detenzione ha dato in escandescenze inscenato una violenta protesta che ha tenuto in scacco il personale per ore. Si è scatenata una rissa furibonda e molti agenti di custodia sono finiti all’ospedale.