Fotografata una meteora nel cielo di Alessandria

Alessandria – La foto è stata scattata ad Alessandria la notte di giovedì 7 settembre dalla stazione di Rete Prisma dell’Università del Piemonte Orientale che è dotata di una serie di telecamere in grado di riprendere il cielo a 360 gradi. Quella nella foto è una meteora dall’elevata luminosità che ha attraversato i cieli dell’Italia centro-settentrionale. La Rete Prisma (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) osserva le meteore e documenta il loro passaggio anche fotografandole. Del centro studi fanno parte ricercatori dell’Istituto nazionale di Astrofisica, dell’Università, nonché gruppi di astrofili, osservatori astronomici e meteorologici.

Una meteora (comunemente chiamata anche stella cadente) è un frammento di asteroide o altro corpo celeste che, entrando nell’atmosfera terrestre, si riscalda fino all’incandescenza dalla collisione con le molecole d’aria degli strati superiori dell’atmosfera producendo così una scia luminosa. Anche se le meteore possono sembrare poco lontane dalla Terra, in genere si manifestano nella mesosfera ad altezze comprese tra 76 e 100 chilometri a velocità comprese fra 11,2 e 72,8 km/s (262.000 km/h).