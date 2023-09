I Grigi sbagliano un rigore e perdono

Verona (Virtus Verona 2 – Alessandria 1) – L’Alessandria cade sul campo della Virtus Verona che prevale per 2 a 1 coi gol di Faedo e Cabianca. I Grigi sbagliano un rigore con Pagliuca al 41’. Il primo tempo si chiude in parità grazie al gol di Gazoul al 47’. Ma nella ripresa i veneti vanno in vantaggio al 54′ con Cabianca.

Virtus Verona (3-4-3): Sibi; Faedo, Mazzolo e Cabianca; Daffara, Zarpellon (81’Ruggero), Metlika, Demirovic; Danti (68′ Toffanin), Casarotto (89′ Begheldo), Gomez. A disposizione: Zecchin, Voltan, Celai, Mehic, Nalini, Manfrin, Ntube, Zigoni, Lodovici, Menato, Ambrosi. Allenatore: Luigi Fresco.

Alessandria (4-3-3): Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, E. Rossi (58′ Nunzella); Sepe (58′ Pellitteri), Nichetti, Mastalli (74′ Volpe); Pellegrini, Pagliuca (45’+3′ Ghiozzi – 74′ Manneh), Gazoul. A disposizione: Piana, L. Rossi, Belgiovine, Anatriello, Ndir, Gueli, Zerbo. Allenatore: Fulvio Fiorin.

Gol: Faedo (VV) al 36′, Gazoul (AL) al 47′, Cabianca (VV) al 54′.