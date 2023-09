Non c’è pace in Emilia-Romagna: ponte pedonale del post alluvione crolla durante il collaudo

Riolo Terme (da Open.it) – Faceva parte delle opere da ricostruire in seguito all’alluvione dell’Emilia-Romagna dello scorso maggio la passerella ciclopedonale crollata durante il collaudo a Riolo Terme, in provincia di Ravenna. Giovedì era tutto pronto, la passerella era stata installata ed era stato dato il via libera alla prova di carico del piccolo ponte sul torrente Senio, nel parco della Vena del Gesso. Ma al momento di dover sostenere il peso, la struttura per la quale sono stati spesi 150.000 euro di fondi regionali, ha ceduto, collassando e lasciando il tratto inagibile. L’accesso rimarrà vietato finché le parti danneggiate non saranno rimosse. La ricostruzione della passerella era prevista dal 2018, quando era stata chiusa per evitare pericoli. Dopo la pandemia i lavori erano iniziati, ma quel che era stato fatto è stato spazzato via dalla furia del Senio in piena lo scorso maggio. La passerella rientrava tra gli interventi di valorizzazione delle aree di attrazione naturale e di rilevanza strategica