Pallacanestro A2 – Desio batte senza sconti la Novipiù Monferrato

Desio – Nella prima partita del triangolare di Supercoppa di A2 ha vinto Cantù 96-72. Monferrato basket tiene botta per due quarti, salvo poi cedere negli ultimi due. La maggiore fisicità di Cantù e le maggiori rotazioni nei cambi hanno fatto la differenza. Segnali positivi per coach Di Bella: Kelly, alla sua prima partita in Italia, chiude con 26 punti. Per Cantù 20 punti a testa per Baldi e Burns. Il primo quintetto stagionale dei Rossoblu: Calzavara, Kelly, Pepper, Fabi e Poom. Partono meglio i padroni di casa che si portano subito, con tre triple tra Baldi Rossi e Young, a +12. Subito costretto al timeout il coach monferrino. Il Monferrato accorcia con Pianegonda e Kelly portandosi alla prima sosta 29-27. Secondo quarto con Monferrato che subisce una tripla di Burns e si porta sul: 31-31. Alla sosta lunga siamo 49-55. Al rientro dagli spogliatoi S. Bernardo Cantù si porta sul +10. Nuovo time – out Monferrato. Due triple di Cesana portano Cantù a +4. Alla fine del terzo siamo 77 – 55. Nel quarto, si fa sentire l’assenza di Martinoni, fuori per un infortunio al polpaccio. Finisce 96-72. Prossimo impegno nella terza gara del girone contro Torino Basket, Giovedì ore 20:30 al Palaferraris.

Pallacanestro Cantù – Novipiù Monferrato 96-72 (29-27; 20-17; 28-11; 19-17)

Pallacanestro Cantù: Berdini 5, Meroni, Nwohuocha 2, Clerici, Young 13, Cesana 13, Bucarelli 13, Nikolic 9, Tarallo ne., Baldi Rossi 20, Burns 10, Hickey 11. Coach: Sacchetti

Novipiù Monferrato: Calzavara, Fantoma 7, Fabi 13, Pepper 15, Castellino 2, Poom 2, Pianegonda 7, Martinoni ne., Kelly 26, Zucca. All. Di Bella