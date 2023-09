Passate le feste torna il caos autostrade: una vergogna intollerabile

Serravalle Scrivia – Sulla A7 Serravalle-Genova, causa riapertura degli eterni cantieri, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle notti di lunedì 11 e mercoledì 13 settembre dalle 22 alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia, Vignole Borbera-Arquata Scrivia, verso Serravalle-Milano. Di conseguenza la stazione di Isola del Cantone sarà chiusa in entrata verso Serravalle-Milano e chiusa anche l’area di servizio “Giovi est”. Scatterà il divieto di sosta nell’area di servizio “Giovi est”, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, bisognerà percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera-Arquata Scrivia.

Dalle ore 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera-Arquata Scrivia, verso Genova. Di conseguenza la stazione di Isola del Cantone sarà chiusa in entrata verso Genova e chiuse le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel tratto. Divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera-Arquata Scrivia.