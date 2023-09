Scontro in Via Pavia: un ferito grave

Alessandria – È di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamane verso le sette e mezza in Strada Pavia. Un furgone con due sudamericani a bordo è andato a sbattere, per cause in corso di accertamento, contro un camion parcheggiato. Il conducente è scappato mentre il passeggero è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato dal 118 all’ospedale di Alessandria. Ha riportato gravi lesioni alle gambe. Intanto gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi del caso per appurare le cause dell’incidente. La viabilità è stata rallentata.