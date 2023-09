Calcio Serie D – I Leoncelli battono il Pont Donnaz con una tripletta

Tortona – Il Derthona apre la stagione al Fausto Coppi con un secco tre a zero rifilato al Pont Donnaz. Una partita giocata nella prima frazione all’insegna dell’equilibrio: la prima rete arriva al 40’ con Procopio. Le altre due si concretizzano al 9’ e al 48’ del secondo tempo con Amardio e Gueye. La prima rete al 40’: tap–in vincente di Procopio dopo un tiro di Giacchino ribattuto da Gomis. Nella ripresa il Derthona aumenta il baricentro e trova la seconda e terza rete: prima Amaradio sfrutta un assist dalla sinistra di Procopio, poi nel recupero Gueye su assist di Nani fissa il risultato sul 3-0.

Derthona3 – Pont Donnaz 0

Derthona: Sattanino, Tambussi, Amaradio, Rossi, Giacchino (14’ st Lacava), Procopio (22’ st Todisco), Toniato, Gulli, Samb (27’ st Saccà), Manasiev (29’ st Nani), Merkaj (36’ st Gueye). In panchina: Cizza, Daffonchio, Andrini, Casassa. All. Daidola

Pont Donnaz: Gomis, Nacci (14’ st Argento), Doratiotto, Colombo, Sassi, Orlando, Caserta (37’ st Alaba), Mazzola, Serra (14’ st Nappi), Monteleone, Graziano. In panchina: Siamatas, Gallina, Challancin, Bianchi, Vialli, Graziano. All. Fresia

Gol: pt 40’ Procopio; st 9’ Amaradio, 48’ Gueye.

Arbitro: Rehmet Jusufoski della sezione di Mestre

Ammoniti: Gulli, Nani, Doratiotto