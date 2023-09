Da Federico Riboldi sindaco di Casale Monferrato – Rettifica di alcune inesattezze comparse su un articolo di Alessandria Oggi

Egregio Direttore, ho letto l’articolo pubblicato su Alessandria Oggi il 9 settembre 2023 dal titolo “Fratelli d’Italia il partito che a Novi non c’è, e Bertoli fa da battitore libero”, nel quale ho notato alcune inesattezze dove si legge che Fratelli d’Italia è “senza segreteria provinciale”. Infatti il mio ruolo su Novi e su tutto il Piemonte non è derivato dalla mia sindacatura a Casale Monferrato ma dal Dipartimento Nazionale delle Province e dalla Vicesegretaria Regionale, affidatomi direttamente da Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Pertanto resta fermo il fatto che non bisogna confondere ruolo istituzionale e ruolo di partito.

Cordialità,

Federico Riboldi