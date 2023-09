Escursionista novese muore per una caduta in montagna

Novi Ligure – Un velista sportivo della categoria Paralimpica, Fabrizio Solazzo di 53 anni, da anni residente a Novi Ligure, dipendente della Kme di Serravalle Scrivia, è deceduto nel primo pomeriggio di ieri nella zona di Rocca la Marchisa, nel Comune di Prazzo, in provincia di Cuneo, in seguito a una caduta per dieci metri da un sentiero durante un’escursione. Verso le 15:30 l’amico che era con lui ha dato l’allarme e sul posto è stato inviato l’elisoccorso del 118 che ha sbarcato l’equipe sanitaria tramite l’uso del verricello. Immediate sono state le manovre di rianimazione ma purtroppo l’uomo è deceduto per i gravi traumi riportati nella caduta. Il corpo è stato recuperato insieme al testimone dell’incidente e trasferito in fondo valle per essere affidato ai Carabinieri. Fabrizio Solazzo era nato ad Alba il 4 Febbraio 1970 con una grave disabilità al braccio destro (Focomelia). S’è avvicinato al mondo della vela quasi per gioco, gli piaceva andare in vacanza in barca. Appassionato di montagna ha gareggiato col Club Canottieri Ruggero di Lauria. La sua disciplina era il Sonar. Il suo ruolo prodiere. Ha debuttato in una competizione ufficiale nel 2013. Era nota la sua passione per lo sport per cui, nonostante fosse disabile, aveva raggiunto traguardi notevoli nella vela con la Nazionale Italiana nei campionati mondiali paralimpici del 2013, 2015 e 2017, oltre ad aver preso parte alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Lascia la moglie, un figlio e una figlia.