Ispettore di Polizia fuori servizio arresta un pregiudicato che aveva aggredito un controllore di Amag mobilità

Alessandria – Nel pomeriggio di sabato 2 settembre, un Ispettore fuori servizio della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Alessandria, mentre stava transitando in auto davanti alla Stazione Ferroviaria, notava un acceso diverbio tra alcuni dipendenti di Amag mobilità, in divisa, e un cittadino straniero che tentava di aggredire uno dei tre controllori. Si fermava al fine di verificare la situazione e scongiurare il peggio, anche con l’aiuto di personale della Sezione della Polizia Ferroviaria di Alessandria. Tornata la calma, aveva modo di apprendere che l’uomo era salito a bordo di un autobus senza biglietto e aveva fornito risposte elusive alle richieste di spiegazioni degli operatori Amag Mobilità, scendendo poi dal veicolo. Seguito dai controllori, aveva aggredito uno dei tre, strappandogli la camicia della divisa e ferendolo a una mano. L’aggressore, che risultava essere uno straniero gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, era fermato dall’Ispettore, e portato nei locali messi a disposizione dalla Polizia Ferroviaria, per cui si procedeva alla perquisizione personale che consentiva di trovargli in tasca circa 30 grammi di hashish e alcuni grammi di marijuana, per cui era tratto in arresto per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali, violenza e minaccia ad incaricato di Pubblico Servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nei giorni scorsi l’arresto è stato convalidato dal G.I.P., con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.