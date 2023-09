Novi Ligure (Franco Traverso) – Quando scriviamo che “Novi fa acqua da tutte le parti”, non usiamo un’iperbole ma registriamo la realtà. Dopo le perdite dell’acquedotto pari al 50% dell’acqua erogata, dopo il disastro dell’acqua inquinata per assenza di cloro, dopo le perdite in Via Bixio, ora siamo a quelle della fontana di acqua potabile naturale e frizzante pompata da Acos Gestione Acqua (siamo a posto) in Piazza XX Settembre che sta perdendo, e anche qui nessuno fa niente. Tra l’altro ai tempi dell’inaugurazione, nella campagna d’informazione a mezzo stampa – promossa da Robbiano, Muliere, Risso, D’Ascenzi e dalle truppe cammellate post comuniste – si dichiarava che l’acqua dei distributori era di ottima qualità, proveniente da un pozzo in zona Lomellina estratta – udite, udite! – a una profondità di oltre 300 metri (?), mentre sembra che l’acqua sia la stessa degli acquedotti comunali, ma filtrata per togliere quel sapore un po’ pesante e poco piacevole. Questi compagni le studiano tutte.