Perde il controllo della moto e finisce contro un palo: morto sul colpo

Cassano Spinola – Erano quasi le otto di ieri sera e, alla guida della sua moto BMW R1200, stava percorrendo Strada Serravalle in direzione Cassano quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo. Per Luigi Bisio di 70 anni non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi della squadra del 118 giunti sul posto: era già morto. Sul luogo del tragico incidente anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Bisio lascia la moglie e un figlio.