Sequestrati oltre 66 chili di droga dalle Fiamme Gialle ad Alessandria

Alessandria – Nei giorni scorsi i militari delle Fiamme Gialle hanno sorpreso due cittadini italiani, di cui uno con precedenti penali, mentre cedevano un panetto di circa 1 chilogrammo di hashish a un albanese abitante in città anche lui vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per spaccio di stupefacenti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i finanzieri hanno sequestrato altri 52 kg di hashish, 13 kg circa di marijuana, 200 grammi circa di cocaina, nonché oltre 107.000 euro in contanti. In questo modo è stato possibile stroncare un mercato che avrebbe fruttato ai malviventi circa 700.000 euro.