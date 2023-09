Arrivano già in ritardo i treni della tratta rinnovata Casale – Mortara riattivata ieri

Casale Monferrato – Non c’è niente da fare: in Italia siamo imbattibili a centrare nuovi record negativi. L’ultimo registrato qui da noi è quello dei treni sulla tratta Casale – Mortara riattivata ieri, a oltre 10 anni dalla soppressione, che sono arrivati già in ritardo. Roba dell’altro mondo. Il convoglio che doveva partire alle 6:57 da Mortara e che doveva arrivare a Casale Monferrato alle 7:25 dopo la fermata a metà strada a Candia Lomellina, è giunto in stazione con quasi mezzora di ritardo, cioè alle 7:50 circa. Pare sia accaduto qualcosa di simile anche a quello precedente, il primo in assoluto, con arrivo previsto alle 6:05. Pronta la giustificazione dei ferrovieri – che ormai non sono più da giustificare perché senza nessuna dignità e credibilità – che fanno sapere come il disservizio sia dovuto al fatto che era il primo giorno di riattivazione della linea. Il servizio, che servirà principalmente il trasporto scolastico, prevede convogli dal lunedì al venerdì ma pure chi volesse raggiungere Milano (cambio a Mortara) e viceversa. Niente treni la domenica. Per la carità.