Invece di migliorare, la viabilità in autostrada peggiora

Novi Ligure – In A7 (Genova-Serravalle-Milano) un tamponamento tra un’auto e un tir, per fortuna senza feriti, poco dopo le 8 tra i caselli di Bolzaneto e l’allacciamento A7/A12 in direzione sud (Genova Ovest), ha mandato in tilt la viabilità autostradale con code chilometriche da Bolzaneto a Genova (4 chilometri) e ripercussioni anche in A12, con code a partire dal casello di Genova Nervi fino all’immissione sulla A7 in direzione Milano. Coda anche in A26 (Genova-Gravellona Toce), tra il casello di Masone e l’immissione sulla A10 all’altezza di Genova Voltri con tre chilometri di coda. Intanto si registra traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio A7/A10 in direzione est e tra Genova Nervi e il bivio A7, sempre in direzione Genova.