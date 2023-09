Reddito di cittadinanza non dovuto, smascherati dieci “furbetti”

Vercelli – Ci risiamo con l’Inps che “regala” redditi di cittadinanza a non aventi diritto e nega le pensioni sociali ai nostri vecchi. Dieci furbetti del Reddito di cittadinanza sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Vercelli per una frode messa in atto da persone residenti in quattro Comuni della Valsesia (Serravalle, Quarona, Valduggia e Borgosesia) che hanno percepito 277.000 euro senza averne diritto. Sono stati segnalati agli uffici locali dell’Inps che ha sospeso le erogazioni. I dieci furbetti sono stati anche denunciati alla Magistratura che accerterà eventuali profili di responsabilità penale.

Foto Ansa