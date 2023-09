Allevatore difende i suoi cani da un cacciatore armato ma è condannato e andrà a processo

Sale – Nei giorni scorsi il giudice di Alessandria ha convalidato l’arresto d’un allevatore di cani di 43 anni accusato – ma è ancora tutto da dimostrare – di aver minacciato un cacciatore che si aggirava armato intorno al canile, oltretutto in un’area dove non è consentita né la caccia né transitare armati. Ma i Carabinieri hanno raccolto la denuncia del cacciatore e sono intervenuti rintracciando l’allevatore che si trovava a casa e che ha cercato di raccontare i fatti ma non essendo creduto ha reagito malamente per cui è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Tuttavia la vicenda non è chiara in quanto l’allevatore è uscito dopo aver sentito i cani abbaiare spaventati mentre resta da capire come poteva un cacciatore armato aggirarsi vicino alle abitazioni continuando a camminare intorno al canile impugnando un fucile da caccia carico. Se così fosse, come racconta l’allevatore, si comprende il suo tentativo di difendere i suoi cani, ma è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Tortona prima di essere condotto, nella mattinata di martedì 5 settembre, in manette davanti al giudice che lo ha condannato. L’arresto è stato convalidato ma l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per rapina aggravata in quanto aveva sottratto il fucile al cacciatore. Fucile che è stato poi trovato in un campo vicino a casa sua e restituito al proprietario.