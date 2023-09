Incidente fra tre auto in A21: quattro feriti

Alessandria – È di quattro feriti, di cui tre in codice rosso, il bilancio d’un incidente stradale avvenuto per cause in corso di accertamento ieri pomeriggio verso l’una sull’autostrada A21 (Torino-Piacenza-Brescia) in direzione Piacenza che ha coinvolto tre autovetture nell’area del casello di Alessandria Est. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, due pattuglie di Polstrada e una squadra dei Vigili del Fuoco per bonificare la zona. Il traffico è stato rallentato per circa due ore con la viabilità tornata normale verso le 15:00.